Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хейтери, ви де?

Збірна Англії у півфінальному матчі Євро-2024 здобула вольову перемогу над національною командою Нідерландів (2:1) та вийшла до фіналу турніру.

Ця перемоги дозволила продовжити безпрограшну серію "Трьох левів" в основний час на чемпіонатах Європи до 13 матчів. Цей показник є рекордним для континентальної першості за всю історію турніру.

Єдина поразка Англії під керівництвом Саутгейта була по пенальті у фіналі Євро-2020 від Італії. В ігровий час англійці за цього тренера жодного разу не програвали.