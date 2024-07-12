Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар стосовно спірного рішення у півфіналі Євро-2024.

Гарі Невілл висловив думку стосовно пенальті в матчі між збірними Нідерландів та Англії на чемпіонаті Європи.

"Як захисник я вважаю, що пенальті був абсолютною ганьбою", — цитує захисника TNT Sport.

На 17 хвилині зустрічі стався досить спірний епізод у штрафному майданчику "помаранчевих".

М'яч після заблокованого удару Букайо Саки відскочив до Гаррі Кейна, який відразу пробив вище воріт. Однак у момент удару англійця йому по нозі влучив Дензел Думфріс, який намагався заблокувати удар.

У результаті головний арбітр матчу Фелікс Цваєр прийняв рішення скористатися системою ВАР і пішов сам дивитися повтор. Після перегляду інциденту німець вирішив призначити пенальті.

В півфіналі Євро-2024 збірна Англії виграла у Нідерландів з рахунком 2:1.