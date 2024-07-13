Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно фіналу чемпіонату Європи.

Деклан Райс прокоментував фінал Євро-2024 зі збірною Іспанії.

"У перших двох матчах відчував себе втомленішим, ніж зараз", — цитує півзахисника The Independent.

"У міру того, як рівень адреналіну збільшується, коли ігри набирають обертів, це дає додаткову порцію енергії, вогню.

Думаю, зараз ми пробиватимемо цегляну стіну, щоб зробити все, аби перемогти. Чи то 90 хвилин, чи то 120 – віддамо абсолютно все на полі. Це все, чого можемо просити.

Ніколи раніше не відчував, що ми отримуємо таку любов і визнання того, наскільки справді добре контролюємо мʼяч. Останнім часом у нас все добре, навіть у матчі зі Швейцарією ми дуже добре тримали мʼяч в останній третині.

Проти Іспанії це буде потрібно. Нам потрібно буде працювати, усувати гостроту суперників, тому що Іспанія – якщо подивитися на минулі роки – є королевою з убивств матчів та передач мʼяча. Тому нам потрібно використати весь досвід та все, що ми вміємо, щоб спробувати контролювати мʼяч".

Матч між збірними Англії та Іспанії розпочнеться 14 липня о 22:00 за київським часом.