Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хесус у віці 38 років в фіналі чемпіонату Європи.

Ветеран збірної Іспанії Хесус Навас поділився своїми думками напередодні фінального матчу чемпіонату Європи-2024 з національною командою Англії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Англія — чудова команда з гравцями світового рівня. Це буде дуже складний матч, але ми дуже раді і дуже хочемо грати. У нас вийшов дуже хороший турнір.

Ямал грає на неймовірно високому рівні, але я хочу підкреслити, наскільки він скромний. Якщо продовжить у тому ж дусі, то стане великим футболістом.

Я граю з травмою стегна вже чотири чи п'ять років, але емоції від виступів за Севілью та свою країну — це все, що для мене важливо. Головне — викладатися до самого кінця. Я дуже пишаюся тим, що залишився тією ж простою людиною, якою був спочатку. І я дуже вдячний своїй дружині та своїм дітям.

Відносини між усіма гравцями нашої команди — просто фантастичні. Сподіваюся, ми зможемо домогтися успіху для команди та для країни. Дуже сподіваюся, що ми зможемо виграти цей трофей.

Я відчуваю сильні емоції від усього, що роблю. Бути тут, у 38 років, і продовжувати грати за свою збірну — це неймовірно. Перемога у фіналі принесла б мені величезну радість.

Так, я грав проти Саутгейта у фіналі Кубку УЄФА (Мідлсборо — Севілья 0:4 у 2006 році — ред.). Проти Мідлсбро був унікальний досвід: тієї перемоги Севілья чекала дуже довго. Було б неймовірним повернути ті відчуття завтра ввечері.

15 років в збірній? По-моєму, це абсолютний максимум, якого тільки можна було досягти. Це було хлоп'ячою мрією — впиватися грою за Іспанію, віддавати все за свою національну команду. Сподіваюся, ми зможемо завтра ввечері подарувати країні радість!", — заявив Навас.

Нагадаємо, Хесус Навас єдиний в світі футболіст, який вигравав чемпіонат Європи, чемпіонат світу та Лігу Націй.

Фінал Євро між збірними Іспанії та Англії відбудеться 14 липня, початок о 22:00 за київським часом.