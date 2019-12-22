Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Тоттенхэм после прихода Жозе Моуриньо несколько прибавил, хоть поражения и остаются, однако они были от Манчестер Юнайтед и Баварии, а потому особо винить "шпор" не стоит. К тому же, в последнем туре Тоттенхэм показал характер и вырвал победу в поединке против Вулверхэмптона на выезде уже в компенсированное время.

Челси, в свою очередь, переживает не лучший отрезок сезона. Подопечные Фрэнка Лампарда проиграли три из четырех последних матчей в АПЛ, что существенно ухудшило надежность их позиций в первой четверке. Последний матч для "синих" и вовсе закончился минимальным поражением от Борнмута на своем поле.

Первое, что хочется отметить из статистики личных встреч: Тоттенхэм и Челси очень давно не играли вничью между собой. Если брать последние десять встреч, то только три из них завершились с двумя и менее забитыми голами. Последний матч между этими командами состоялся в феврале и закончился уверенной победой Челси.

Компания Фаворит Спорт в данном противостоянии отдает небольшое преимущество Тоттенхэму. Так, на победу "шпор" можно поставить с коэффициентом 2,35, ничья оценивается в 3,6, тогда как триумф гостей — 2,95.