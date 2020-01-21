Фавориты противостояний

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Челси подходит к поединку не в лучшем положении духа. Подопечные Фрэнка Лампарда в компенсированное время уступили Ньюкаслу в последнем туре, что не позволило им оторваться от преследователей. Лондонцы идут на четвертой строчке с 39 баллами — оступаться нельзя, ведь соперники не собираются отставать.

Арсенал, в свою очередь, расположился в середине турнирной таблицы с 29 очками. Конечно, после прихода Микеля Артеты игра команды ощутимо улучшилась, но результаты все равно оставляют желать лучшего. В 23-м туре "канониры" упустили победу над Шеффилд Юнайтед на своем поле, а потому им тоже есть, что доказывать.

Что касается статистики личных противостояний, то из пяти последних матчей во всех турнирах на счету Челси две победы, одно поражение и две ничьи. Команды, как правило, преодолевают отметку в три забитых мяча. Последний раз соперники встречались совсем недавно — тогда Челси праздновал волевую победу.

Компания Фаворит Спорт отдает существенное преимущество Челси, предоставляя на победу "пенсионеров" 1,78. На Арсенал, в свою очередь, можно поставить с показателем 4,75, а ничейный результат оценивается в 3,85.