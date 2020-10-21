Фавориты противостояний

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В рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария на своем поле сразится с мадридским Атлетико.

Бавария — Атлетико

Среда, 21 октября, 22:00, Альянц Арена, Мюнхен, главный арбитр — Майкл Оливер (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3.

Команды отлично знают друг друга. В течение календарного 2016 года Бавария и Атлетико в рамках Лиги чемпионов встречались четыре раза — две домашние победы у "красных", две — у мадридцев. Теперь коллективы готовы открыть новую страницу в личных противостояниях в новом сезоне. Можно ли считать Баварию фаворитом встречи? Учитывая достижения прошлого сезона и неплохую форму команды в текущем розыгрыше, то, вероятно, да.

Тем не менее, легкой прогулкой матч для подопечных Флика не будет точно не будет. Атлетико при Симеоне не изменяет своим традициям уже который сезон кряду. И если раньше Бавария одолевала мадридцев при заполненных трибунах, то сейчас фактор домашнего поля не будет играть столь весомую роль.

В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение команде Флика. Так, компания Фаворит предлагает на победу мюнхенцев коэффициент 1,61. Ничейный результат оценен в 4,45, а победа Атлетико — в 5,40.

Матч Бавария — Атлетико состоится в среду, 21-го октября, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.