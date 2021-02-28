Фавориты противостояний

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Центральной игрой 24-го тура итальянской Серии А станет противостояние между римской Ромой и Миланом.

Рома — Милан

Воскресенье, 28 февраля, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Главный арбитр — Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Некогда единоличный лидер чемпионской гонки нынче испытывает не самые приятные эмоции от результатов своих поединков. Коллектив Стефано Пиоли сенсационно уступил в гостях у Специи двумя турами ранее (0:2), в результате чего миланский Интер сумел его обогнать в турнирной таблице. И уже чуть большим, чем через неделю подопечные Антонио Конте сумели образовать разрыв между командами в четыре очка, благодаря победе в дерби (3:0). Таким образом, "россонери" попали в ту категорию команд, которым приходится играть в режиме "стервятников", находясь в ожидании ошибки вышестоящего коллектива.

Однако далеко не факт, что коллектив Паулу Фонсеки не захочет продлить мучения Милана еще на один поединок, тем более, что для Ромы он будет домашним. "Волки", равно как и будущие оппоненты, сделали важный шаг в плей-офф Лиги Европы УЕФА, повторно обыграв португальскую Брагу (3:1, 5:1 — по сумме двух встреч), и теперь мы говорим о римском коллективе, как о будущем сопернике донецкого Шахтера по следующему раунду еврокубков. Милан не может победить вот уже четыре матча во всех турнирах, поэтому у Ромы есть прекрасный шанс подловить оппонентов на низком уровне психологии.

Букмекеры считают фаворитом встречи Рому. Так, компания Фаворит предлагает на победу "джаллоросси" коэффициент 2,31. Победа Милана оценена в 3,15, а ничейный результат — 3,55.

Матч Рома — Милан начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.