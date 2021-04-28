Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен ожидает встреча с Манчестер Сити, которая пройдет на парижском стадионе Парк-де-Пренс.

ПСЖ — Манчестер Сити

Среда, 28 апреля, 22:00. Парк-де-Пренс, Париж. Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO.

Вчера завершился первый матч между мадридским Реалом и лондонским Челси в рамках полуфинала Лиги чемпионов, а уже сегодня сильнейшего будут выявлять другие два полуфиналиста турнира в лице ПСЖ и Манчестер Сити. Обе эти команды изначально считались главными фаворитами на триумф в нынешней ЛЧ наряду с Баварией. Кто-то даже прогнозировал такой финал, однако жеребьевка распорядилась судьбой иначе и свела парижан с "горожанами" уже сейчас.

После многолетней гегемонии во Франции весьма очевиден тот факт, что главной задачей для ПСЖ является именно Лига чемпионов, хотя и в Лиге 1 команда Маурисио Почеттино отстает от лидирующего всего на одно очко. Правда, фанаты парижан уж точно как-нибудь переживут потенциально упущенное национальное чемпионство, если в столицу Франции отправится тот самый "ушастый трофей".

У Ман Сити же ситуация немного проще, ведь в АПЛ "горожане" имеют солидное отставание от ближайших преследователей и уже давно готовятся повесить на свои шеи "золотые" медали английского первенства. В трофейную команду Сити уже отправился Кубок английской лиги, наверняка уже совсем скоро отправится трофей Премьер-лиги, но вот для триумфа в Лиге чемпионов придется серьезно постараться, тем более у будущего соперника по полуфиналу аналогичная несбывшаяся мечта в данном еврокубке.

Букмекеры же считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Хосепа Гвардиолы. Так, компания Фаворит предлагает на победу Манчестер Сити коэффициент 2,17, тогда как вероятность успеха ПСЖ оценена в показатель 3,40. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,90.

Напомним, матч Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити начнется сегодня, 28 апреля, в 22:00 по киевскому времени.