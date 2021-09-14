Фавориты противостояний

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В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская Барселона сыграет против мюнхенской Баварии.

Барселона — Бавария

Вторник, 14 сентября, 22:00. Стадион Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер (Англия). Трансляция на Megogo.

Барселона и Бавария попали в группу Е, где им компанию составят Бенфика и Динамо Киев. Именно Барселона и Бавария являются главными фаворитами на выход в плей-офф Лиги чемпионов и с этим сложно поспорить. Но кто же фаворит в очном противостоянии?

Барселона в летнее трансферное окно осталась без своего главного бриллианта — Лионеля Месси, который после многолетнего пребывания в Каталонии сменил клубную прописку. Однако усиления "сине-гранатовых" хоть и не покрывают утрату, но его точно нельзя назвать пустяковыми. Мемфис Депай старается с первых матчей в футболке Барсе сделать так, чтобы фанаты хотя бы на время матчей забывали про утрату. И у него это не плохо получается. Но Лига чемпионов — очень важный турнир для каталонцев. В игре с Баварией будет очень тяжело, смотря как идет в чемпионате их соперник.

А в Бундеслиге Бавария идет очень хорошо. Роберт Левандовски и компания стараются показывать максимум, как и всегда. Да, в первом туре они потеряли очки, сыграв 1:1 против Боруссии М, но это всего лишь начало сезона. Тем более, что на фоне прошлых выступлений команды, фанаты простят им эту осечку. Однако могут не простить негативный результат против Барселоны в Лиге чемпионов. После удачного трансефрного окна, а Бавария усилилась хорошими игроками, и избавилась от балласта, именно они входят в список фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Ну и в этой игре.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна. Так, компания Фаворит предлагает на победу Баварии коэффициент 2,05, тогда как вероятность успеха Барселоны оценена в показатель 3,30. Ничейный результат представлен коэффициентом 4,10.

Напомним, матч Барселона — Бавария начнется 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени.