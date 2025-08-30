Чтиво

Арсенал підготувався до кадрових проблем.

Мікель Артета входив у цей сезон із чітким розумінням: команда не може дозволити собі повторення кампанії-2024/25, яка була зруйнована травмами.

Артета та керівництво клубу усвідомили — влітку потрібно суттєво посилити склад, якщо Арсенал справді хоче покласти край серії з трьох поспіль других місць у Прем’єр-лізі.

Тож коли Кай Гаверц отримав травму коліна, у клубі швидко відреагували й випередили Тоттенгем у боротьбі за Еберечі Езе з Крістал Пелас.

Прихід Езе не лише додав справжньої якості до й без того талановитої команди, а й зняв частину тривоги через відсутність Гаверца та посилив конкуренцію в атаці.

Але коли під час перемоги 5:0 над Лідсом поле передчасно залишили Мартін Едегор і Букайо Сака, Артета й уболівальники мали повне право відчути дежавю.

Різниця лише в тому, що цього сезону команда має достатню глибину складу, щоб впоратися з такими втратами. Це результат активного літа, коли Арсенал підписав:

Мартіна Субіменді з Реалу Сосьєдад (£55,8 млн),



Віктора Йокереша зі Спортінга (£54,8 млн),



Ноні Мадуеке (£48,5 млн) і воротаря Кепу Аррісабалагу (£5 млн) з Челсі — разом £53,5 млн,



Крістіана Москеру з Валенсії (£13 млн),



Крістіана Нергора з Брентфорда за £10 млн.



Звісно, втрата Саки чи Едегора на тривалий час стала б серйозним ударом. Та недільні обстеження показали: травми обох не настільки небезпечні, як здавалося спершу. І головне — зараз Арсенал набагато краще підготовлений до подібних випробувань, ніж торік.

“Саме це нам і потрібно”, — сказав Артета після перемоги над Лідсом, коли його запитали про важливість глибини складу. — “Інший варіант — маленька обойма — нереалістичний, якщо ми хочемо виживати на потрібному рівні протягом десяти місяців. Жодна з топ-команд ліги так не робить, то чому ми мали б бути винятком?"

“У наших суперників склади ще більші, ніж у нас, тож мінімум, який ми можемо собі дозволити, — це тримати таку глибину, аби конкурувати й досягати наших цілей”.

Про глибину нинішнього складу свідчить хоча б той факт, що у суботу Артета навіть не випустив Габріеля Мартінеллі. І це попри те, що бразилець відіграв 51 матч у всіх турнірах у сезоні-2024/25. Його майбутнє в клубі вже виглядає менш визначеним.

Замість нього шанс отримав 15-річний Макс Доуман — один із головних відкриттів передсезонної підготовки. Він вийшов у другому таймі на позицію Сака праворуч й буквально запалив Емірейтс: заробив пенальті, демонстрував упевненість, тонку техніку та сміливі проходи. Після такої 25-хвилинної появи виникає лише одне питання: коли ж цей школяр дебютує в старті?

Торік Арсенал не раз страждав від нестачі варіантів в атаці. Пригадати хоча б моменти, коли Ітан Нванері вимушено виходив праворуч замість травмованого Сака, хоча сам він вихованець академії й центральний хавбек за своєю природою. Або коли Мікель Меріно грав на позиції форварда, аби підмінити Хаверца.

Найбільше Артету, мабуть, турбувало те, що йому довелося ставити Меріно в атаку після того, як клуб так і не підписав нападника у січні. А тим часом у лазареті опинилися одразу Хаверц, Мартінеллі, Сака й Габріель Жезус. На вирішальному етапі сезону Арсенал фактично залишився без чотирьох форвардів.

Тому не дивно, що цього літа в клубі були настільки рішучі наміри винести уроки з минулого сезону й уникнути повторення проблем. Тепер у них є заміни для Сака, Гаверца й Едегора: Йокерес, Мадуеке та Езе. А Нванері у суботу ще раз довів, що цілком здатний підміняти Едегора в центрі поля.

Можлива відсутність Сака праворуч відкриває шанс для Мадуеке, який проти Лідса грав зліва, тоді як Доуман із кожною яскравою появою лише додаватиме собі впевненості на цій позиції.

Артета та Арсенал отримали цей урок жорстким шляхом ще минулого сезону.

Виїзд на Енфілд наступного вікенду після втрати Гаверца, а можливо й Едегора із Сака протягом одного тижня виглядав би надзвичайно тривожно. Але тепер команда їде до Ліверпуля, маючи у складі кількох нових зіркових гравців — насамперед Мадуеке, Езе та Йокереса, які мають досвід великих матчів.

Арсенал витратив значні кошти, аби забезпечити собі таку глибину. Вони знали: без цього не вийде здобути перший титул Прем’єр-ліги з часів сезону-2003/04 і кинути виклик Ліверпулю, який тільки в це трансферне вікно витратив понад £300 мільйонів.

Безперечно, Артета віддав би перевагу здоровому складу. Але тепер він також знає: команда готова як ніколи, щоб пройти через будь-який вал травм.