Чтиво

Розповідаємо про останні події, що відбулись з камерунцем на Олд Траффорд.

Ще зовсім недавно здавалося цілком можливим, що Андре Онана зіграє у манчестерському дербі. Принаймні з боку так виглядало.

Підвищення Алтая Байиндира до статусу основного воротаря команди Рубена Аморіма не виглядало остаточним: його матчі в АПЛ були доволі суперечливими. Попри дві прикрі помилки у поразці від Грімсбі Таун, Онана мав значно більше досвіду на топ-рівні, ніж турецький голкіпер. Лише два роки тому Пеп Гвардіола називав його винятковим воротарем за вміння будувати гру в Інтері, коли він руйнував високий пресинг Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів.

Тепер замість дербі Онана готується до дебюту за Трабзонспор у Стамбулі. Цікаво, що на іншому кінці поля може опинитися Едерсон, який дебютуватиме за Фенербахче після свого відходу з Сіті в останній день трансферного вікна. Минулого сезону саме Онана й Едерсон стояли у воротах у кожному з манчестерських дербі — включно з безгольовою нічиєю на Олд Траффорд у квітні. У грудні Юнайтед переміг 2:1 на Етіхаді, і тоді Аморім здивував, залишивши поза заявкою Маркуса Рашфорда та Алехандро Гарначо.

Характер Аморіма помітно вплинув і на трансферну історію Онана. Попри спад у грі камерунця минулого сезону, Юнайтед спершу не планував шукати нового воротаря влітку. Але ситуація змінилася після повернення Онана на передсезонку. Травма підколінного сухожилля в перший день у Каррінгтоні, поєднана з очікуванням, що він залишиться першим номером, викликала невдоволення Аморіма. Сильний характер Онана іноді допомагав команді, але іноді створював напруження.

Він вирушив із Юнайтед у турне по США, але до старту сезону провів лише три повноцінні тренування. Попри всі очікування, його не включили до заявки на матч проти Арсеналу, а потім він залишався на лаві запасних у поєдинках із Фулгемом і Бернлі — між цим були невдалі дії на Бланделл Парк.

Ці рішення чітко показували позицію Аморіма. А після того, як Байиндир не зміг врятувати команду від гола в матчі проти Арсеналу, Джим Реткліфф погодився з рекомендацією спортивного директора Джейсона Вілкокса підписати нового воротаря.

Переговори почалися із Сенне Ламменсом, але представникам Онана радили не поспішати з пошуком нового клубу. У Юнайтед були готові мати чотирьох воротарів, враховуючи ще й Тома Гітона, тим більше що в грудні на Онана чекав Кубок Африки з Камеруном.

Після того, як Сенне Ламменс підписав контракт у дедлайн, риторика в Юнайтед змінилася. Офіційно Андре повідомили: клуб не проти, щоб він залишився, але він може шукати інші варіанти. На той момент відкритими залишалися лише турецьке та саудівське трансферні вікна.

Галатасарай, який влітку втратив Фернандо Муслеру (той перейшов до Естудіантеса), також розглядав Онана. Але розмови швидко затихли. Ближче до британського дедлайну стамбульці пропонували угоду Ламменсу, проте він обрав Юнайтед.

У Галатасарая була зацікавленість в Едерсоні, але бразилець зрештою приєднався до Фенербахче. Натомість клуб підписав Угурджана Чакира з Трабзонспора за суму, що може сягнути 36 мільйонів євро.

Фенербахче ще на початку літа був близьким до трансферу Чакира, але тоді Трабзонспор відмовився продавати свого капітана прямому супернику в Туреччині.

Щоб завершити манчестерські паралелі, Трабзонспор також цікавився голкіпером Сіті Штефаном Ортегою. Але, дізнавшись про ситуацію з Онана, клуб зробив його своїм пріоритетом.

У підсумку у Андре залишалося лише два варіанти: переїхати до Трабзонспора або провести чотири місяці без ігрової практики у Юнайтед, чекаючи зимового трансферного вікна.

Багато хто в клубі був здивований, що 29-річний Онана вирішив піти, замість того щоб боротися за місце чи чекати на пропозиції від європейських команд узимку. Формально це оренда, але фактично крок ставить крапку в його кар’єрі на Олд Траффорд. Повернення після сезону в Суперлізі виглядає малоймовірним.

Втім, Онана реально оцінює ситуацію: краще перезапустити кар'єру в Туреччині, ніж сидіти в запасі. Після чотирьох турів Трабзонспор йде другим у таблиці.

Фінансова сторона теж зіграла роль: у Туреччині зарплата воротаря зросте завдяки бонусам, підйомним і більш лояльному податковому середовищу — доходи майже подвояться.

Ще з літа Онана намагався обговорити з Юнайтед питання зарплати: після невиходу клубу до Ліги чемпіонів вона знизилась зі 170 тисяч фунтів на тиждень до 120 тисяч. У нього є й фінансові зобов’язання — у Камеруні працює його фонд Andre Onana Foundation.

Контракт із Юнайтед розрахований до 2028 року, тож наступного літа, залежно від виступів у Туреччині, він може привернути увагу ширшого кола клубів.

Цього тижня Онана ще й відіграв за Камерун у відборі до ЧС — команда поступилася 0:1. Наприкінці гри Андре сам пішов у штрафний на кутовий і навіть виграв верхову боротьбу, але врятувати матч не зміг. Поразка значно зменшила шанси Камеруну напряму потрапити на мундіаль.

Трабзонспор офіційно оголосив про трансфер гарним відео. "Багато вболівальників ставилися скептично, — каже експерт Енґін Кехале. — Але Онана відповідає вимогам: упевнений під тиском, добре грає ногами, має високий потенціал і може стати ключовим гравцем, якщо швидко адаптується.

Тиск буде відчутний. Якщо стартує вдало, фанати одразу приймуть його. Трабзон — дуже емоційне місто, настрої тут змінюються швидко. Клуб добре почав сезон, і після продажу Чакира атмосфера залишалася позитивною. Прихід Онана допоможе забути про втрату, але він зобов’язаний вразити з перших матчів. Це правильний момент і для клубу, і для воротаря. Думаю, він покаже себе, хоча боротися за титул у компанії двох стамбульських гігантів буде непросто".

На публіці Онана виглядає впевнено, але ті, хто знають його ближче, кажуть, що падіння рівня виступів у Юнайтед позначилося й на психології. Свою роль зіграла й зміна тренера воротарів: замість Йелле тен Роувелаара, з яким Андре мав чудовий контакт, у клуб прийшов 64-річний Жорже Вітал. Тепер саме він працюватиме над рівнем гри новачка Юнайтед Ламменса.

Ламменс у понеділок провів перше тренування в Каррінгтоні, але на вересневі матчі збірної Бельгії Руді Гарсія його несподівано не викликав. У березні та червні він був у складі, а тепер залишився поза ним. Гарсія натякнув, що перехід до Юнайтед ускладнив ситуацію. Водночас інші легіонери, як Шарль Ванхутте, без проблем отримали виклик, навіть перейшовши в Ніццу вже після оголошення складу.

Замість Ламменса у воротах збірної Бельгії опинилися Тібо Куртуа, Матц Селс, 20-річний талант Майк Пендерс (орендований Страсбургом з Челсі) та Маартен Вандевурт, який торік провів шість матчів у Бундеслізі за Лейпциг.

Тим часом Байиндир отримав виклик у збірну Туреччини, але на поле не виходив, зокрема і в розгромному матчі проти Іспанії (0:6), де у воротах стояв Чакир.

Аморім довіряє Байиндиру, але Ламменс може стати цікавою опцією у дербі. У Манчестер Сіті також залишається інтрига: хто вийде у воротах — новачок Джанлуїджі Доннарумма чи Джеймс Траффорд? Італійця пропонували Юнайтед, але його зарплата у 13 мільйонів євро на рік виявилася занадто високою. Сам Траффорд навіть не знав про плани Сіті підписати ще одного воротаря, коли відмовився від переходу в Ньюкасл. Таке трансферне літо в Манчестері: все змінюється швидко.

І поки Юнайтед і Сіті знову зійдуться у дербі, їхні колишні воротарі — Едерсон і Онана — зустрінуться на відстані 1700 кілометрів у турецькому протистоянні.

The Athletic