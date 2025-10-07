Чтиво

Бомбардирське "століття" — кому з зірок вдалося підкорити його на максимальній швидкості? Розповідаємо.

У футболі немає нічого ціннішого за голи. Вони – серцебиття прекрасної гри, пульс, що живить її драму та створює хаос. Без них усі сюжети стали б блідими, а сценаристи просто марно шукали б натхнення.

Саме тому щоліта клуби витрачають сотні мільйонів у безперервних пошуках результативного бомбардира — цьогорічне міжсезоння особливо було багатим на гучні переходи форвардів, як Віктор Йокерес до Арсеналу чи Александер Ісак до Ліверпуля.

І головних сценарії зазвичай два: якщо одні трансфери не виправдовують очікувань, то інші приносять справжню магію.

Напередодні Гаррі Кейн відзначив свій рекордний ювілей за Баварію у матчі проти Вердера, позбавивши першості Ерлінга Голанда та Кріштіану Роналду. Саме тому у цій статті згадуємо саме такі рідкісні таланти – десятку бомбардирів екстракласу, які найшвидше досягали позначки у 100 голів за один клуб.

11. Крістіан В'єрі – 138 матчів (Інтер)

До свого гучного переходу в Атлетіко Мадрид у 1997 році, Крістіан В'єрі процвітав у Ювентусі, де допоміг виграти Серію А та дістатися фіналу Ліги Чемпіонів. Після сезону в Іспанії, де він демонстрував вражаючу результативність, він повернувся до Італії — цього разу до Лаціо.

Протягом 90-х В'єрі змінив сім клубів за сім сезонів, перш ніж осісти в Інтері. Саме там він і досягнув свого "століття", забивши загалом 123 голи у 190 матчах, хоч і вигравши з клубом лише Кубок Італії.

Фізична сила та неперевершене відчуття позиції в штрафному майданчику робили Крістіана В'єрі справжнім кошмаром для захисників.

10. Кіліан Мбаппе – 137 матчів (ПСЖ)

Кіліан Мбаппе вибухнув на футбольній сцені ще фактично юнаком, коли допоміг Монако досягти півфіналу Ліги Чемпіонів та виграти Лігу 1 у сезоні-2016/17. Це змусило ПСЖ викласти за нього чималі кошти того ж літа, коли вони вже витратили рекордні по сьогоднішній день 222 мільйони євро на Неймара.

Хоча Кіліан так і не привіз парижанам найзаповітніший європейський трофей, його шлях до 100 голів у перших 137 матчах був блискавичним.

Перехід до Реала після цього став наступним великим викликом для Мбаппе, який прагне нарешті додати до своєї блискучої колекції заповітний трофей Ліги чемпіонів з його характерними "великими вухами".

9. Роберт Левандовські – 136 матчів (Баварія)

Роберт Левандовські, вже будучи зіркою Боруссії Дортмунд, знаменитим чином забив чотири голи у ворота мадридського Реала у півфіналі Ліги чемпіонів 2013 року.

Свою неймовірну результативність поляк продовжив і в Баварії, де ледь не перевернув з ніг на голову рекорд легендарного Герда Мюллера за кількістю голів у Бундеслізі, але таки побив його інше досягнення — Роберт забив 41 гол в одному сезоні (2020/21).

Його шлях до 100 голів за баварців зайняв лише 136 ігор, що підтверджує статус одного з найбезжалісніших та найпослідовніших голеодорів світового футболу, який хоч і не отримав Золотого м'яча фактично та фізично через ковід, проте, безперечно, він має цю нагороду в очах переважної більшості футбольних вболівальників.

8. Едінсон Кавані – 135 матчів (Наполі)

Едінсон Кавані, який згодом став найкращим бомбардиром в історії ПСЖ, знайшовши у собі сміливість обійти самого Златана Ібрагімовича, також мав вражаючий період наприкінці кар'єри в Манчестер Юнайтед. Проте, його найкращими роками, безсумнівно, були та залишають роки в Наполі.

У період з 2010 по 2013 рік він забив 104 голи у 138 матчах, ставши справжнім ідолом для вболівальників. Мабуть, лише відсутність збалансованою за класом команди навколо завадила Кавані досягти в Неаполі статусу, подібного до марадонівського.

Працелюбність уругвайця, нескінченна енергія та здатність забивати з будь-якої позиції завоювали для нього влучне прізвисько "Матадор".

6=. Руд ван Ністелрой – 131 матч (Манчестер Юнайтед)

Сер Алекс Фергюсон мав проявити терпіння, перш ніж нідерландський нападник нарешті приєднався до Манчестер Юнайтед, оскільки перша спроба перервалася через травму хрестоподібних зв'язок коліна. Однак ця невдача не відняла у ван Ністелроя інстинкту справжнього "мисливца" у штрафному майданчику, і він виявився того вартий, відразу ж показавши результат на Олд Траффорд.

У 2001 році ван Ністелрой дебютував за Манчестер Юнайтед у домашньому матчі проти Фулгема, відзначившись двома голами у перемозі з рахунком 3:2. Вже за 130 поєдинків потому він увійшов до елітного "клубу 100" манкуніанців.

Зазвичай тут би написали "ексклюзивно", але враховуючи, що 16 гравців досягли цієї позначки, 20-разові чемпіони Англії майже ніколи не залишалися без результативного снайпера. Вже інше питання, що сьогодні ту результативність вони здатні демонструвати переважно вже після від'їзду з кризового МЮ.

6=. Кріштіану Роналду – 131 матч (Ювентус)

П'ятиразовий володар Золотого м'яча, Кріштіану Роналду, виграв Лігу чемпіонів у чотирьох з останніх п'яти років у Реалі та був (і залишається) найкращим бомбардиром в історії турніру. Тому була певна логіка в тому, що Ювентус підписав його в 2018 році як останній елемент пазла для тріумфу в найпрестижнішому єврокубковому турнірі, яку туринці так довго шукали у період свого тривалого домінування в італійському футболі.

Але очікування розбились об сувору реальність: Юве несподівано вилітав від Аякса, Ліона та Порту. Проте, Роналду продовжував з відносною легкістю забивати голи в Італії, досягнувши вражаючої позначки в 100 голів у всього 131 матчі в усіх турнірах.

Невтомне прагнення КріРо до досконалості залишається непохитним, зміцнюючи спадщину справжньої голеодорської машини! І так, це не останній раз, коли він з'являється у цьому списку — це відповідь на питання, чому у заявленій десятці найкращих ви побачили 11 позицій.

5. Златан Ібрагімович – 124 матчі (ПСЖ)

За свою мандрівну кар'єру, під час якої велетень-швед встиг побувати в обох міланських грандах, а також у Манчестер Юнайтед, Аяксі, Барселоні та ПСЖ, Златан Ібрагімович не гнався за голами – голи гналися за ним (звісно, робили вони це тільки тому, що сам Златан дозволив). І саме в паризькому клубі він був найбільш смертоносним.

До переходу у ПСЖ Ібрагімович вже виграв чотири титули Серії А з трьома різними клубами, два титули Ередивізі з Аяксом та титул у Ла Лізі з Барселоною. Він став заявочним трансфером для новоспеченого паризького проєкту. Але він не просто виграв чемпіонат у кожному зі своїх чотирьох років у французькій столиці, але й забивав щонайменше 30 голів за сезон, досягнувши піку у 50 голів за 51 матчі в останньому сезоні.

Златан повністю виконав свою обіцянку бути надійним фронтменом у перспективному колективі. Обіцянку, звісно, самому собі.

4. Луїс Суарес – 120 матчів (Барселона)

Третім найшвидшим гравцем, який досяг віхи в 100 голів за один клуб, став Луїс Суарес. Після переходу з Ліверпуля в Барселону в 2014 році (ставши рекордним трансфером клубу на той час), йому знадобилося 120 матчів, щоб досягти трьохзначної позначки.

Відбувши чотириматчеву дискваліфікацію за всі футбольні "активності" стоматологічного характеру, накладену ФІФА після того, як він вкусив Джорджо К'єлліні на чемпіонаті світу в Бразилії, уругваєць буквально горів від бажання вийти на поле славнозвісного Камп Ноу.

Луїс Суарес ідеально вписався у розгромну для всієї Європи атаку разом з Неймаром та Ліонелем Мессі – без перебільшення, найкраще атакуюче тріо в сучасній історії футболу. Суарес забив 25 голів у 39 матчах, коли Барселона виграла требл у сезоні-2014/15, і не сповільнився згодом, забивши 59 голів наступного року та загалом 198 за шість сезонів у каталонському клубі.

2= Кріштіану Роналду – 105 матчів (Реал Мадрид)

Що примітно, Кріштіану Роналду має все ж перевагу над Ерлінгом Голандом, оскільки з'являється у цьому ТОП-10 двічі. 40-річний португалець досяг цього результату всього за 105 ігор за Реал Мадрид, до того як пізніше повторив це досягнення з Ювентусом. На той момент такі цифри здавалися чимось неможливим — тепер це не просто повторений, а вже остаточно побитий рекорд.

Отже, другий проєкт "Галактікос" Флорентіно Переса розпочався у 2009 році з рекордного трансферу Роналду, який приєднався до мадридців після трьох поспіль чемпіонських титулів в Англії з Манчестер Юнайтед. Португальській зірці довелося чекати трофеїв: він закінчив свій перший сезон з порожніми руками, а у другому виграв лише Копа дель Рей...

Однак забивати голи для нього ніколи не було проблемою. Коли все було сказано і зроблено в іспанській столиці, КріРо завершив свій шлях у Мадриді з 451 голом у 438 матчах, ставши найкращим бомбардиром в історії "блаугранас".

2= Ерлінг Голанд – 105 матчів (Манчестер Сіті)

Коли Голанд забив свій 10-й гол у п'яти матчах англійської Прем'єр-ліги в сезоні-2023/24, він зробив щось дивовижне. Це сталося після кампанії, в якій він оформив ще два хет-трики в Англії – проти Іпсвіч Таун та Вест Гему, – коли "містяни" прагнули негайно повернути собі перше місце в таблиці.

Цікавий факт: Ерлінг Голанд оформив свій восьмий хет-трик у Прем'єр-лізі у своєму 69-му матчі в турнірі. Тьєрі Анрі зробив таку саму кількість хет-триків у вищому дивізіоні за 258 проведених ігор.

У світі, де штучний інтелект та роботи "загрожують" відібрати роботу у звичайних людей, на чолі Ерлінга Голанда, здається, немає й краплі поту.

З іншого боку, враховуючи, наскільки машинною була його голеодорська результативність для Манчестер Сіті з моменту приходу два роки тому, є серйозні підстави побоюватися, що він і сам не зовсім людина, можливість якої вперше були протестовані на максимум на переможному для України юнацьому чемпіонаті світу U-20 проти Гондурасу.

1. Гаррі Кейн – 104 матчі (Баварія)

Питання, які виникли, коли Гаррі Кейн вирішив залишити рідний Тоттенхем і перейти до Баварії, були пов'язані насамперед з тим, що він полював за рекордом легендарного Алана Ширера за кількістю голів у Прем'єр-лізі. Однак капітан збірної Англії захотів нового виклику, щоб нарешті отримати в свої руки хоча б один командний трофей, а не лише визнання своїх бомбардирських навичок.

Це вдалося вже у другому сезоні, коли Кейн показав вражаючу результативність – 26 голів у 31 матчі Бундесліги, допомігши баварцям повернути собі чемпіонський титул та зруйнувавши власне прокляття.

У 32 роки можна було очікувати, що найкращий бомбардир в історії "шпор" почне сповільнюватися, але він доводить, що вік – лише цифра. Дубль у переможному матчі 4:0 проти Вердера дозволив йому обійти Роналду та Голанда і стати футболістом, що найшвидше за інших досяг позначки у 100 голів за один клуб. Більше того, це єдиний у своєму роді "гравець одного сезону", якому подібне вдалося!

Не становить загадки, чому клуби Прем'єр-ліги, як кажуть, кружляють навколо нього через наявну клаусулу, яка є загальновідомим фактом. Не варто на 100% й заперечувати ймовірність того, що Кейн колись повернеться в англійський футбол і спробує побити не тільки рекорд Ширера, й це своє власне досягнення.

