Чтиво

"Червоним" дуже потрібна перемога в дербі.

Три поразки поспіль — уперше за час роботи Арне Слота в Ліверпулі — змусили нідерландського тренера серйозно замислитися під час міжнародної паузи. Адже вже в неділю його команду чекає візит Манчестер Юнайтед на Енфілд.

Варто зазначити, що всі ці поразки були мінімальними — і дві з них сталися у компенсований час. До того ж усі матчі пройшли на виїзді проти непростих суперників: Крістал Пелес, який зараз у чудовій формі (xG 2.92 проти 2.14), чемпіон Туреччини Галатасарай (1.72 проти 1.8) і Челсі на Стемфорд Брідж, де "червоні" традиційно мають проблеми (1 проти 1.95).

Втім, Ліверпуль сам не раз рятувався завдяки пізнім голам — у перших п’яти турах Прем’єр-ліги саме вони приносили перемоги. Але, здається, ці емоційні камбеки лише приховали глибші проблеми, які Слот помічав ще раніше.

Тренер звернув увагу, що ще наприкінці минулого сезону суперники перестали грати проти Ліверпуля відкрито. Замість цього вони чекали на контратаки або помилки окремих гравців — і таких моментів останнім часом побільшало.

Це позначилося не лише на результативності чемпіонів, а й на надійності захисту. Саме тому, за словами Слота, клуб вирішив цього літа встановити британський трансферний рекорд — £116,5 млн — і підписати Флоріана Вірца, одного з найталановитіших молодих атакувальних гравців Німеччини.

"У першій половині минулого сезону Юрген Клопп подарував мені багато хорошого, — з усмішкою сказав Слот перед поразкою від Челсі. — Але серед його “подарунків” були й третє місце рік тому, і п’яте — ще раніше. Клопп настільки відомий, що коли прийшов новий тренер, усі вирішили: “О, тепер знову треба грати проти Ліверпуля по-справжньому”. У першій частині сезону команди діяли проти нас зовсім інакше, ніж коли ми очолювали таблицю в чемпіонаті та Лізі чемпіонів".

Готуючись до нового поєдинку з МЮ, Слот нагадав, як по-різному проходили торішні зустрічі з принциповим суперником — спочатку впевнена перемога 3:0 на Олд Траффорд, а потім бойова нічия 2:2 на Енфілді.

"Якщо порівняти той виїзний матч, де Юнайтед намагався виходити з оборони через короткий пас, і гру на Енфілді, де Онанна просто постійно вибивав м’яч уперед, стає видно, наскільки змінилася їхня стратегія", — підсумував Слот.

Тренер визнає, що суперники Ліверпуля почали діяти інакше, й тепер його команді потрібно навчитися відповідати на ці виклики. Але водночас Арне Слот має вирішити й кілька болючих питань усередині самого складу.

Хто тепер основні фулбеки Ліверпуля?

Уперше з грудня 2017 року в стартовому складі "червоних" немає ні Трента Александера-Арнольда, ні Енді Робертсона. Перший улітку пішов до Реала на правах вільного агента, другий утратив місце в основі.

Александер-Арнольд був унікальним для своєї позиції — правий захисник із баченням поля, як у Девіда Бекхема в найкращі роки. У Прем’єр-лізі він зробив рекордні 64 гольові передачі серед оборонців. "Мало хто у футболі може настільки точно покласти м’яч на голову партнеру, поєднуючи швидкість, точність і обертання", — казав тоді Гаррі Невілл після його асисту в матчі проти Тоттенгема.

Робертсон, своєю чергою, не відставав — 60 асистів від моменту переходу з Галла у 2017 році за 10 мільйонів фунтів. Один із найвигідніших трансферів епохи Fenway Sports Group.

Тож не дивно, що Слоту важко знайти заміну парі, яка роками визначала стиль Ліверпуля в обороні та атаці.

Мілош Керкез, запрошений із Борнмута як наступник Робертсона, поки що не виправдав очікувань. Минулого сезону шотландець виглядав не найкраще, але й Керкез поки проходить через власні труднощі. Можливо, як і у випадку з Робертсоном колись, йому потрібен час на адаптацію.

Робертсон vs Керкез — показники за 90 хвилин Показник Енді Робертсон (2024–25) Мілош Керкез (2025–26) Передачі у штрафний майданчик 6.1 4.4 Кроси з гри 3.1 2.8 Створені моменти 1.4 0.5 Вдалі обводки 0.3 0.4 Виграні єдиноборства 2.2 5.1

Правий фланг оборони також став проблемним. На початку сезону там вийшов новачок Джеремі Фрімпонг, але швидко травмувався. Відтоді Слот пробував різні варіанти — Конор Бредлі, Джо Гомес, навіть Ватару Ендо.

Хто грав праворуч у захисті (усі турніри сезону) Дата Суперник Місце Гравець 10 серпня Крістал Пелас виїзд Фрімпонг 15 серпня Борнмут дім Фрімпонг 25 серпня Ньюкасл виїзд Собослаї 31 серпня Арсенал дім Собослаї 14 вересня Бернлі виїзд Собослаї 17 вересня Атлетіко Мадрид дім Фрімпонг 20 вересня Евертон дім Бредлі 23 вересня Саутгемптон дім Фрімпонг 27 вересня Крістал Пелас виїзд Бредлі 30 вересня Галатасарай дім Собослаї 4 жовтня Челсі виїзд Бредлі



І показово, що навіть коли Фрімпонг і Бредлі знову були готові, тренер нерідко ставив на цей фланг… Домініка Собослаї, номінального півзахисника.

Александер-Арнольд vs Бредлі — показники за 90 хвилин Показник Трент Александер-Арнольд (2024–25) Конор Бредлі (2025–26) Передачі у штрафний майданчик 0.1 2.3 Кроси з гри 3.5 1.9 Створені моменти 2 0 Вдалі обводки 0.6 0.8 Виграні єдиноборства 3.8 6.1

Криза Салаха?

На папері статистика Мохамеда Салаха виглядає пристойно — три голи та три асисти в десяти матчах. Але сам гравець точно не може бути задоволений. Його вплив на гру зменшився, темп і гострота — теж.

Якщо подивитись глибше, за останні 24 матчі в усіх турнірах Салах забив лише чотири голи з гри, не рахуючи пенальті. Так, іноді він блискавично нагадує про себе — наприклад, ефектним голом у ворота Атлетіко в Лізі чемпіонів чи чудовою передачею на Райана Гравенберха в мерсісайдському дербі. Але загалом це вже не той домінуючий Салах, який минулого сезону зібрав усі головні індивідуальні нагороди.

Останнім часом Мохамед Салах виглядає далеким від своїх звичних стандартів. У поразках від Крістал Пелес і Челсі він був майже непомітний. На Стемфорд Брідж єгиптянин мав чудову нагоду зрівняти рахунок одразу після перерви, але змарнував момент. Ба більше — це вже вдруге за сезон, коли Салах торкається м’яча в чужому штрафному тричі або менше (раніше так було лише у матчі з Ньюкаслом). Минулого сезону таке траплялося всього двічі за весь чемпіонат.

"Деякі його рішення сьогодні були дивними — коли потрібно було віддати пас, він ішов сам, коли мав бити, губив м’яч. І завершення було жахливим", — різко висловився Гаррі Невілл після гри з Челсі.

Минулого сезону Салах видав приголомшливі цифри — 34 голи та 23 асисти у 52 матчах, "Я сказав тренеру: якщо не змушуватимеш мене відпрацьовувати в обороні — я зроблю все в атаці", — зізнавався Салах після чемпіонства у квітні. Можливо, тепер настав час для Слота трохи змінити роль свого лідера, щоб зупинити спад.

Тепер про Флоріана Вірца

Поки що про німецького плеймейкера більше говорять, ніж він сам говорить на полі. У дев’яти матчах за Ліверпуль у чемпіонаті та Лізі чемпіонів Вірц не відзначився ні голом, ні асистом. Хоча момент для дебютного м’яча мав — змарнував його у поразці від Крістал Пелес.

Та не все так погано. За кількістю створених моментів (22) він наразі лідирує в команді, хоча якість цих шансів — не найвища. Іноді саме партнери не реалізовують його передачі — зокрема Салах, який змарнував кілька гольових епізодів із Челсі та Атлетіко.

Слот не виглядає стурбованим. Сезон лише починається, і тренер розуміє: Вірцу потрібен час, щоб налагодити зв’язок із нападом. Схожу думку висловив і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн під час міжнародної паузи:

"Статистика не показує всієї картини, — сказав він. — Вірц ще звикає до ліги, але я бачу, як він грає розкуто. Він знає, на що здатен, і як досягати свого".

До речі, навіть легендарний Тьєррі Анрі свого часу не забив і не віддав жодного асисту у перших семи матчах Прем’єр-ліги за Арсенал.

Слоту ж тепер потрібно вирішити головне питання: де саме на полі використовувати Вірца, щоб розкрити його потенціал і водночас зберегти баланс у півзахисті.

Початок сезону показав: розташування Флоріана Вірца на позиції класичної "десятки" порушує баланс команди. Чемпіони почали втрачати контроль у центрі поля, а суперники надто легко проходили до захисної лінії. Це було помітно вже у стартовому турі — при другому голі Борнмута, коли Антуан Семеньйо безперешкодно розстріляв ворота.

Джеймі Каррагер тоді одразу звернув увагу на проблему: "Це неправильно, — сказав він у прямому ефірі Friday Night Football. — Я бачив достатньо футболу, щоб знати: коли всі без розбору біжать уперед, нічого доброго не буде. Мені це не подобається".

Після останніх поразок експерт став ще різкішим: "Зараз Ліверпуль не грає у футбол — він грає у баскетбол. Постійні атаки на зустрічних курсах, і я не думаю, що топ-команди діють так".

Подібні проблеми команда вже переживала — востаннє, коли у першій половині сезону-2017/18 під атакуючую трійкою діяв Філіппе Коутіньйо. Тодішній Ліверпуль Клоппа забивав із легкістю, але пропускав не менше, і вже в січні бразильця продали до Барселони за £146 млн.

Щось схоже сталося й пізніше, коли Клопп запросив Тьяго Алькантару, прагнучи додати креативу до свого робочого півзахисту. Тоді на відновлення командного балансу пішов цілий сезон.

Тепер Слот стикається з тією ж дилемою. І його сміливе рішення залишити дорогого новачка на лаві у мерсісайдському дербі виправдалося: Ліверпуль повернувся до складу чемпіонського зразка, і команда провела найкращий перший тайм у сезоні.

Після цього голландець залишив тріо Гравенберх — Собослаї — Мак Аллістер і на матч із Крістал Пелес, але спробував використати Вірца зліва в атаці. Експеримент виявився суперечливим: 22-річний німець рідко отримував м’яч і не зміг вплинути на гру так, як у центрі.

Каррагер підсумував це просто: "Справедливо сказати, що поки Вірц не вражає в Ліверпулі. Але, якщо чесно, і Ліверпуль не дуже допомагає йому. Вони мають знайти спільну мову. Вірц отримує м’яч набагато рідше, ніж у Баєрі.»

Втім, колишній капітан "червоних" бачить і потенційне рішення: "Можливо, його майбутнє — саме на лівому фланзі. А центральна трійка Гравенберх, Мак Аллістер і Собослаї — наразі оптимальний варіант для Ліверпуля.»

Але Ліверпулю потрібно активніше задіювати його в цих зонах — тоді ми побачимо справжнього Флоріана Вірца. Хоча немає сумнівів, що йому ще треба пристосуватися до темпу та фізики англійського футболу.

Чи бракує Ліверпулю Діаса?

Зараз Слот уже нічого не змінить, але важко не замислитись, чи не шкодують він і спортивний директор Річард Г’юз, що минулого літа дозволили Луїсу Діасу, а не Коді Гакпо, перейти в Баварію.

Клуб отримав солідні £65,5 млн за 28-річного колумбійця, який відмовився продовжувати контракт і прямо заявив, що хоче нового виклику — у Мюнхені чи Барселоні. І хоча утримати незадоволеного гравця було б ризиком, дивлячись на його вибуховий старт у Німеччині — шість голів і чотири асисти за перші десять матчів — важко не відчути, що Ліверпулю справді не вистачає його на лівому фланзі.

І справа не лише в результативності. Минулого сезону він забив 17 м’ячів — це його найкращий показник у складі "червоних" — але ще ціннішими були його шалений пресинг, енергія в атаці та дриблінг, який постійно витягував команду в складних ситуаціях.

На цьому тлі Коді Гакпо, яким також цікавилася Баварія, поки що виглядає тьмяно — лише два голи цього сезону після 18 м’ячів і семи асистів у минулому. Повернути нідерландця до тієї форми — одне з головних завдань Слота.

Тепер головний тренер має показати своє вміння на тренуваннях, відновити структуру та баланс гри — саме через це зараз страждає оборона. Без сумніву, це турбує Слота. До того ж травми ключових гравців, зокрема Мак Аллістера, та спад форми інших призвели до постійних змін у складі. Якщо торік стартова одинадцятка Ліверпуля була практично очевидною, то зараз тренер, схоже, ще не визначився, хто є основою.

Sky Sports