Тесты

В день рождения полузащитника Реала и сборной Бельгии мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Бельгийский полузащитник Эден Азар по ходу своей профессиональной карьеры переживал постоянные взлеты и падения, а также становился частым участником слухов на трансферном рынке.

Возможно, его карьера могла быть более интересной и яркой, если бы не постоянные травмы, которые сильно ограничивают его потенциал, как в составе мадридского Реала, так и в сборной Бельгии.

В честь 31 дня рождения Эдена Азара Football.ua предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.