Франція

Капітан Арсенала підтримав рішення 18-річного вундеркінда вирушити до Франції.

Капітан лондонського Арсенала Мартін Едегор публічно підтримав перехід Ітана Нванері до французького Марселя. Норвежець розповів, що мав особисту розмову з юним півзахисником перед тим, як той погодився на оренду до Ліги 1. Едегор, який сам пройшов шлях через оренди в Херенвені, Вітесі та Реал Сосьєдаді, запевнив Нванері, що цей крок стане трампліном для його кар'єри.

"Ми говорили про те, що він відчуває щодо своєї ситуації та цієї можливості, і я його чудово розумію — я теж був на цьому місці.Очевидно, ти завжди хочеш грати більше, тому це буде гарний перехід для нього", — цитує Едегора Goal.

Мартін переконаний, що робота під керівництвом Роберто Де Дзербі загартує англійського таланта.

"Я впевнений, що він добре впорається там і, сподіваюся, отримає багато можливостей продемонструвати свої якості та талант. Він буде в повному порядку і повернеться сюди сильнішим, тож це має піти на користь усім" — додав капітан канонірів.

Едегор також зазначив, що зміна обстановки — це виклик, який необхідний для зростання: "Це інша країна, інша мова і багато речей, пов'язаних із життям далеко від дому. Але так багато гравців, включаючи мене, отримали користь від хороших оренд", — підсумував норвежець.

Нагадаємо, Ітан Нванері приєднався до Марселя на правах оренди до кінця сезону без права викупу. Дебют вийшов фантастичним: 18-річний хавбек відзначився голом у першому ж матчі проти Ланса (перемога 3:1), миттєво підтвердивши слова свого капітана.