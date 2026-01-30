Франція

Італієць не збирається залишати Марсель.

Головний тренер французького Марселя Роберто Де Дзербі прокоментував чутки щодо свого відходу з провансальської команди.

«Я дуже хотів потрапити до Марселя, і є фактор відповідальності. Мене вчили брати її на себе. Ми провели поганий матч, от і все.

Думаю, Марсель — ідеальне для мене місце. Не знаю, чи я ідеальний тренер для «Олімпіка», але для мене це хороше місце. У плані результатів у нас були й добрі моменти. Але немає стабільності.

Відставка? Мені підтверджувати нічого. Я був і залишаюся тренером Марселя, завтра буду на лавці. Марсель – чудова команда, але їй потрібен час на те, щоб реалізувати потенціал. Влітку у нас помінялися 12 футболістів, узимку приїхали ще двоє.

Мої футболісти завжди мене підтримували. Вчора спілкувався з 7 чи 8 із них. У мене завжди були добрі стосунки із гравцями. Я продовжу їх боронити. Жодного тертя немає.

Я досить сильний для того, щоб залишитись у Марселі ще на 5 або 6 років, тому що в мене є пристрасть, мені це подобається», – сказав Де Дзербі.