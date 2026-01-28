Франція

Досвідчений захисник поповнив склад головного переслідувача ПСЖ у чемпіонаті Франції.

Досвідчений конголезький захисник Артур Масуаку продовжуватиме кар'єру в Лізі 1, приєднавшись до Ланса. 32-річний лівий фланговий оборонець виступатиме за "криваво-золотих" на правах оренди до завершення поточного сезону.

Масуаку став гравцем "чорних котів" лише минулого літа після виходу команди до Прем'єр-ліги. Проте закріпитися в основі англійського клубу йому не вдалося: у поточному сезоні на його рахунку лише чотири офіційні поєдинки без результативних дій.

Наразі Ланс є одним із лідерів французької першості. Команда посідає другу сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 43 очки та відстаючи від лідируючого ПСЖ лише на два бали.