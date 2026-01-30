Франція

Грузинський вінгер отримав розтягнення зв’язок у матчі Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.

ПСЖ оприлюднив офіційну інформацію щодо стану здоров’я крайнього нападника Хвічі Кварацхелії, який зазнав ушкодження у поєдинку загального етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла, що завершився внічию 1:1.

Цікаво, що за нетривалий період перебування у грі, Кварацхелія встиг віддати асист на Вітінью.

Грузинський футболіст був вимушено замінений у середині першого тайму через травму гомілковостопного суглоба. Медичне обстеження показало розтягнення зв’язок правої щиколотки, через що гравець не зможе допомогти команді протягом приблизно восьми-десяти днів.

Очікується, що Кварацхелія повернеться до тренувань уже після короткого періоду відновлення, якщо не виникне ускладнень.