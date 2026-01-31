Франція

Гравець не залишиться до кінця оренди у Фенербахче.

Колумбійський центральний нападник Джон Дуран за шалені 77 млн євро минулорічної зими перебрався з бірмінгемської Астон Вілли до аравійського Ан-Насра, проте вже за пів року повернувся до європейського футболу заради виступів у турецькому Фенербахче на правах оренди.

Однак у "канарках" 22-річний виконавець зрештою став учасником кількох скандальних епізодів, тому в клубі на нього не надто розраховували.

Хоча Дуран і продовжував відзначатись результативними діями — п’ять голів та три асисти в 21 матчі (1130 хвилин).

Річну оренду при цьому турки вирішили не доводити до завершення, про що повідомили Ан-Наср, а аравійці тим часом уже знайшли своєму футболісту новий клуб.

Французький Лілль подав запит щодо трансферу, і, за повідомленнями ЗМІ, у найближчі 12 годин має завершити цей перехід.