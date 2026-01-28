Франція

Відомий інсайдер повідомляє про просунуті перемовини між французьким грандом та Олімпіакосом.

Нападник національної збірної України Роман Яремчук може змінити клубну прописку вже найближчими днями. Як інформує авторитетний інсайдер Саша Тавольєрі, у послугах українського форварда серйозно зацікавлений французький Ліон.

Перемовини між клубами перебувають на фінальній стадії. Гранд Ліги 1 планує оформити перехід на правах оренди з правом подальшого викупу. Ситуація розвивається настільки стрімко, що сторони можуть вдарити по руках вже сьогодні, ще до початку матчу Аякс – Олімпіакос. Показовим є той факт, що Яремчук не потрапив до заявки грецького клубу на цей поєдинок, що часто свідчить про близький трансфер.

Ключову роль у потенційному переході відіграє головний тренер ткачів Паулу Фонсека. Екстренер Шахтаря добре знайомий з можливостями Романа і дав зелене світло на цей трансфер. Фонсека має амбітний план щодо інтеграції українця в тактичну схему.

Він планує використовувати Яремчука в атаці разом із бразильським вундеркіндом Ендріком, який виступає за Ліон на правах оренди з мадридського Реала. Варто зазначити, що молодий бразилець зараз перебуває у фантастичній формі: у трьох стартових матчах за французький клуб він уже записав на свій рахунок 4 голи та 1 асист, регулярно стаючи найкращим гравцем зустрічей.