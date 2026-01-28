Відомий інсайдер повідомляє про просунуті перемовини між французьким грандом та Олімпіакосом.
Роман Яремчук Getty Images
28 січня 2026, 17:47
Нападник національної збірної України Роман Яремчук може змінити клубну прописку вже найближчими днями. Як інформує авторитетний інсайдер Саша Тавольєрі, у послугах українського форварда серйозно зацікавлений французький Ліон.
Перемовини між клубами перебувають на фінальній стадії. Гранд Ліги 1 планує оформити перехід на правах оренди з правом подальшого викупу. Ситуація розвивається настільки стрімко, що сторони можуть вдарити по руках вже сьогодні, ще до початку матчу Аякс – Олімпіакос. Показовим є той факт, що Яремчук не потрапив до заявки грецького клубу на цей поєдинок, що часто свідчить про близький трансфер.
Ключову роль у потенційному переході відіграє головний тренер ткачів Паулу Фонсека. Екстренер Шахтаря добре знайомий з можливостями Романа і дав зелене світло на цей трансфер. Фонсека має амбітний план щодо інтеграції українця в тактичну схему.
Він планує використовувати Яремчука в атаці разом із бразильським вундеркіндом Ендріком, який виступає за Ліон на правах оренди з мадридського Реала. Варто зазначити, що молодий бразилець зараз перебуває у фантастичній формі: у трьох стартових матчах за французький клуб він уже записав на свій рахунок 4 голи та 1 асист, регулярно стаючи найкращим гравцем зустрічей.