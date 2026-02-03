Туреччина

Фенербахче не встиг підписати угоду із 34-річним хавбеком через затримку документів.

34-річний француз мав підписати контракт із Фенербахче до 2028 року, а вартість трансферу оцінювалася у 4 млн євро. Однак, саудівський клуб не встиг завершити оформлення документів у встановлений термін, через що угода не відбулася.

У Фенербахче заявили, що виконали всі свої зобов’язання вчасно та завантажили документи для реєстрації трансферу коректно, проте операція не могла бути завершена через помилки іншої сторони – саудівського клубу Аль-Іттіхад.

У офіційній заяві клуб підкреслив, що медичні обстеження гравця були проведені. Незважаючи на це, Аль-Іттіхад не завершив процедуру реєстрації в установлений термін, не надавши пояснень.

"Ми розуміємо та поділяємо розчарування, яке викликав цей процес у нашій громаді", – зазначили у Фенербахче. Клуб додав, що продовжить формувати команду з тією самою рішучістю та дисципліною відповідно до спортивних цілей.

У поточному сезоні Канте провів 26 матчів за Аль-Іттіхад у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 результативною передачею.

Фенербахче тим часом займає другу позицію у турецькій Суперлізі. Наступний матч команди Доменіко Тедеско відбудеться 5 лютого проти Ерзурумспора у Кубку Туреччини.