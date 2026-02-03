Німеччина

Баварія спостерігає за відновленням свого зіркового форварда.

Мюнхенська Баварія отримала тривожні новини перед важливим матчем Бундесліги проти Гоффенгайма: Гаррі Кейн пропустив тренування через хворобу. Офіційне підтвердження від клубу з’явилося у вівторок вранці в соціальних мережах.

"Гаррі Кейн сьогодні пропустив тренування через хворобу", – йдеться у короткій заяві Баварії. Хоча точний характер захворювання не розкривається, його відсутність ставить під сумнів участь форварда у матчі, який може стати вирішальним у гонці за титул.

З моменту переходу до Німеччини Кейн став ключовим гравцем Баварії. У поточному сезоні він забив 36 голів у 32 матчах, пропустивши лише шість ігор Бундесліги без голів.

Без Кейна тренер Вінсент Компані може розглянути альтернативи на позиції нападника, включаючи Ніколаса Джексона та Луїса Діаса.

Баварія лідирує в Бундеслізі випереджаючи Боруссію Дортмунд на 6 очок. Наступну гра проти Гоффенгайма — 8 лютого.