Український форвард пропустить плейоф ЛЄ, його місце у складі займатимуть новачки Мален та Сарагоса.

Італійський клуб Рома внесе зміни у складі на плейоф Ліги Європи сезону 2025/26. Український нападник Артем Довбик не буде брати участь у матчах єврокубку через травму стегна, отриману під час поєдинку Серії А проти Лечче. Про це повідомляє Il Romanista.

Разом із Довбиком із заявки буде відкликано вінгера Леона Бейлі, який достроково покинув команду, а також Томмазо Бальданці. Найімовірніше, їхні місця займуть зимові новачки Джалороссі – Донієлл Мален та Браян Сарагоса. Щодо Робіньо Ваза та Лоренцо Вентуріно, їхня участь у єврокубках поки невідома.

У поточному сезоні-2025/26 Довбик провів 17 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі. Повернення українського форварда очікується не раніше кінця березня або початку квітня. Контракт Довбика з римлянами розрахований до червня 2029 року.

Нагадаємо, що Рома напряму вийшла у 1/8 фіналу Ліги Європи, набравши 16 очок у 8 турах. Без Довбика команда 2 лютого поступилася Удінезе (0:1) і з 43 очками займає п’яте місце у Серії А.