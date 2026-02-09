Туреччина

Тривала угода прийшла на зміну півторарічної.

Бразильський атакувальний півзахисник Андерсон Таліска завершив своє світове турне з виступами в Китаї та Саудівській Аравії взимку минулого року, повернувшись до Туреччини заради виступів за Фенербахче.

32-річний виконавець у поточному сезоні відіграв уже 33 матчі, забив 19 голів та віддав чотири асисти, і ці відмінні показники зрештою переконали його в тому, що контракт із "канарками" таки варто продовжувати.

Клуб у захваті від співпраці з футболістом, тож запропонував угоду одразу до 2028 року, яка зрештою була погоджена й самим гравцем.

Нагадаємо, що до цього Таліска не менш успішно виступав за інший стамбульський гранд — Бешикташ.