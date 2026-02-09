Іспанія

Регламентний крок перед виборами.

Каталонська Барселона офіційно розпочала виборчу кампанію нового президента клубу 9 лютого.

Безпосередньо голосування членів клубу відбуватиметься 15 березня 2026 року, тоді як до цього триватиме виборчий процес, який розпочався з відставки чинного президента "блаугранас" Жоана Лапорти та членів правління.

При цьому третина нинішніх членів, шість осіб, залишились управляти справами клубу до завершення дії мандату, щоб уникнути створення тимчасової керівної комісії.

Обов’язки президента Барселони до 30 червня виконуватиме перший віцепрезидент Рафа Юсте.

Окрім самого Лапорти, серед потенційних претендентів на посаду називають Віктора Фонта, Марка Сірію та Жоана Кампрубі.

Для того, щоб стати офіційним кандидатом на посаду президента Барси, претенденти повинні зібрати щонайменше 2321 підпис членів клубу.