Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 283 бойових зіткнення.



Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши шість ракет, 50 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 2211 дронів-камікадзе та здійснив 2061 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки противника, ворог здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. Українські підрозділи відбили сім атак.

13 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Ще одне бойове зіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 22 атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману.



На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 14 спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки.



На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Оріхово-Василівки.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 30 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки.



На Покровському напрямку ворог здійснив 63 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас. У деяких локаціях бої досі тривають.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 146 окупантів та поранили 46; знищили 32 безпілотні літальні апарати, 16 одиниць автомобільного транспорту, одиницю спеціальної техніки, також уражено сім одиниць автомобільної техніки та чотири укриття особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили сім атак окупантів, у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав населений пункт Коломійці.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів – у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані.



На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського.



На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!

Слава Україні!