Франція

У списку найкращих спортсменів лише два футболісти і обидва представляють ПСЖ.

Нападника ПСЖ Усмана Дембеле було визнано найкращим спортсменом Франції за підсумками 2025 року за версією авторитетного видання L'Équipe.

У боротьбі за нагороду 28-річний француз набрав 803 очки, що дозволило йому випередити плавця Леона Маршана (661) та представника парусного спорту Чарлі Даліна (380).

Також додамо, що до топ-10 спортсменів року увійшов ще один футболіст і він також представляє ПСЖ — це форвард Дезіре Дуе, який набрав 71 очко та зайняв дев'яте місце.

Цього сезону Дембеле провів 18 матчів, у яких забив шість голів та віддав п'ять асистів. Також він отримав Золотий м'яч. На рахунку Дуе 19 зустрічей, шість голів та чотири гольові передачі.