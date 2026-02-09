Франція

Відставка Хабіба Беє — крок до покращення турнірної позиції клубу.

Кризовий клуб Ліги 1 Ренн прийняв рішення розірвати співпрацю з головним тренером Хабібом Беє, повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс із французького видання RMC Sport.

Новим наставником "червоно-чорних" стане Франк Ез, 54-річний фахівець, який наприкінці минулого року залишив Ніццу, де працював із липня 2024 року. Раніше Ез очолював Ланс та Лор’ян, здобуваючи у Франції репутацію досвідченого тренера.

Наразі Ренн із 31 очком посідає шосте місце у турнірній таблиці Ліги 1 після 21-го туру. Команда сподівається, що прихід Еза допоможе стабілізувати результати та піднятися вище у турнірній таблиці.