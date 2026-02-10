Франція

Наставник ПСЖ назвав тренера суперника одним із найсильніших у Лізі 1.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думкою про роботу наставника Марселя Роберто Де Дзербі після матчу 21-го туру чемпіонату Франції, в якому парижани перемогли з рахунком 5:0.

Іспанський фахівець відзначив атакувальний стиль гри команди суперника та висловив повагу до тренерської філософії італійця.

"Мені подобається, як Де Дзербі будує гру своєї команди. Він ставить атакувальний футбол, націлений на перемоги.

Один із найсильніших наставників нинішньої французької першості", — зазначив тренер ПСЖ.

ПСЖ продовжує лідирувати в чемпіонаті Франції, випереджаючи другий Ланс на два пункти.