Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, який відбувся 13 лютого 2026 року.

ПСЖ у матчі 22 туру французької Ліги 1 у гостях несподівано поступився Ренну (1:3).

Команда Луїса Енріке пропустила першою, коли на 34 хвилині у воротах парижан відзначився Муса Аль-Тамарі, після чого в середині другого тайму Естебан Леполь подвоїв перевагу господарів поля.

На 72 хвилині ПСЖ відіграв один м'яч зусиллями Усмана Дембеле, проте на 81 хвилині Брель Емболо забив третій м'яч у ворота парижан.

Також зазначимо, що у складі ПСЖ весь поєдинок відіграв український захисник Ілля Забарний.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ренн — ПСЖ у рамках 22-го туру французької Ліги 1-2025/26:

Ренн — ПСЖ 3:1

Голи: Аль-Тамарі, 34, Леполь, 69, Емболо, 81 — Дембеле, 72.

Ренн: Самба — Мерлен, Руо, Брассьє, Нагіда — Камара, Ронж'є — Аль-Тамарі (Легендре, 90+1), Шиманські (Сіссе, 74), Норден (Бла, 65) — Леполь (Емболо, 74).

ПСЖ: сафонов — Мендеш, Пачо, Забарний, Хакімі — Вітінья — Невес (Фернандес, 71), Заїр-Емері — Кварацхелія (Лі Кан Ін, 60), Дуе (Баркола, 60), Дембеле (Рамуш, 74).