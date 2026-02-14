Франція

Наставник парижан незадоволений своїми підопічними після гри з Ренном.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував поразку своєї команди у матчі 22 туру французької Ліги 1 проти Ренна (1:3), відреагувавши на слова вінгера Усмана Дембеле.

"Я не граю в ці ігри. Коли матч закінчується, гравці говорять про результат, перебуваючи у полоні емоцій. Я не дозволю жодному гравцю ставити свою особисту ситуацію вище за клуб. І я можу це гарантувати.

Ми йдемо своїм шляхом. Це нормально — бути роздратованим після матчу. Я дбаю про те, щоб команда завжди була вищою за індивідуальності, і в цьому немає жодних сумнівів. Щойно це зміниться — все скінчено.

Я не надаю жодного значення словам, які гравці кажуть наприкінці матчу. Я не збираюся коментувати відповідь гравця. Я ніколи не дозволю гравцеві бути вище за клуб. У цьому питанні все чітко. Відповідальний за команду — я. І я ніколи не дозволю гравцеві думати, що він важливіший за клуб. Ні мені, ні спортивному директору, ні президенту. Ці заяви нічого не варті. Вони породжені розчаруванням від матчу, який щойно завершився.

Важко провести аналіз гри, бо, на мою думку, ми домінували у першому таймі, створивши багато моментів, але до перерви пішли, програючи 1:0. Після перерви ми створили багато моментів, у нас було майже чотири очікувані голи, але ми забили лише один, у той час як Ренн створив менше двох моментів, але забив три. Враховуючи їхню ефективність, вони заслужили перемогу.

Нам потрібно покращити свою гру, ми засмучені, бо цей результат трохи знижує впевненість команди. А суперник відчуває, що може перемогти і в цьому сенсі нам складніше", — наводить слова Енріке RMC Sport.

