Французький клуб незадоволений виступами захисника та не активує опцію за 15 млн євро.

Марсель не має наміру викуповувати Бенжамена Павара після завершення оренди з міланського Інтера. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво французького клубу залишилося незадоволеним виступами центрального захисника, тому не планує активовувати опцію викупу у розмірі 15 мільйонів євро. Павар приєднався до Марселя у вересні на правах оренди до кінця сезону.

Водночас зазначається, що 29-річний француз не входить до планів головного тренера Інтера Крістіана Ківу, тому міланський клуб працюватиме над пошуком рішення щодо майбутнього футболіста.

Контракт Павара з Інтером діє до 30 червня 2028 року. У сезоні-2025/26 він провів 27 матчів на клубному рівні, відзначившись одним голом і трьома результативними передачами. Нагадаємо, влітку 2023 року Інтер придбав захисника у Баварії за 31,4 мільйона євро.