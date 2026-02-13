Наставник збірної Франції стурбований браком ігрової практики у воротаря парижан.
Люка Шевальє, Getty Images
Наставник збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував нинішнє положення воротаря Люка Шевальє в столичному ПСЖ. Голкіпер втратив місце в стартовому складі, зараз першим номером став росіянин матвєй сафонов.
"Восени говорили, що Люка може витіснити Меньяна зі складу збірної, але все швидко змінюється у футболі. Важлива ігрова практика. Зараз у Шевальє не найкраща ситуація. У клубі всі рішення приймає їхній головний тренер.
Усе ще може змінитися", — передає слова спеціаліста L'Equipe.
У поточному сезоні чемпіонату Франції 24-річний Шевальє провів 17 поєдинків, у яких пропустив 13 м'ячів.