Франція

Наставник збірної Франції стурбований браком ігрової практики у воротаря парижан.

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував нинішнє положення воротаря Люка Шевальє в столичному ПСЖ. Голкіпер втратив місце в стартовому складі, зараз першим номером став р осіянин матвєй сафонов.

"Восени говорили, що Люка може витіснити Меньяна зі складу збірної, але все швидко змінюється у футболі. Важлива ігрова практика. Зараз у Шевальє не найкраща ситуація. У клубі всі рішення приймає їхній головний тренер.

Усе ще може змінитися", — передає слова спеціаліста L'Equipe.

У поточному сезоні чемпіонату Франції 24-річний Шевальє провів 17 поєдинків, у яких пропустив 13 м'ячів.