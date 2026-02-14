Німеччина

Жоден інший гравець нинішньої команди Компані не може таким похизуватись.

Французький нападник Майкл Олісе влітку 2024 року перейшов до мюнхенської Баварії з лондонського Крістал Пелес за 53 млн євро та зрештою став одним із лідерів команди Венсана Компані.

24-річний виконавець за цей час провів 89 матчів, забив 33 голи та віддав 48 асистів, що всього на одну гру менше, аніж він устиг провести за "склярів".

Однак прийдешній матч проти бременського Вердера в 22 турі німецької Бундесліги стане для француза особливим.

Через перебір жовтих карток Олісе змушений пропустити зустріч у чемпіонаті, що трапилось із ним уперше з моменту трансферу до Баварії.

До цього форвард провів 55 матчів, забив 22 голи та віддав 36 асистів саме в Бундеслізі.

У поточному сезоні на рахунку Майкла фантастичні 13 + 25 за 34 гри.

Матч Вердер — Баварія відбудеться 14 лютого, о 16:30.