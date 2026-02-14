Італія

Керманич Мілана прокоментував перемогу над Пізою.

Мілан у гостьовому матчі 25 туру італійської Серії A обіграв Пізу.

Піза — Мілан 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі прокоментував виступ власної команди.

"Не було просто повернутись після такої довгої паузи. Піза дуже добре закривається, ми могли грати трохи чистіше і мали більше заповнювати штрафний майданчик.

У другому таймі ми мали шанс забити другий гол, але не реалізували його, плюс не забили пенальті. Такі ігри надзвичайно небезпечні, бо Піза дуже добре вміє залишатись у грі. У такі моменти можна втратити концентрацію — так і сталось.

Піза — незручна команда. Беремо три очки, хлопці все одно молодці, але треба обов’язково покращуватися. Сьогодні було нелегко, це була шоста виїзна гра з останніх дев’яти, тож тепер у останніх 14 матчах буде вісім домашніх і шість виїзних.

Модрич? Що тут сказати — це надзвичайний гравець. Усі ми маємо вчитись у нього, у нього шалена скромність. Ми раді, що він у нас є. Молодші мають скористатись цим моментом, коли тренуються й працюють разом із ним.

Головне, що ми взяли три очки. У нас їх уже 53, на одну перемогу ближче до нашої мети", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Мілан прийматиме Комо.