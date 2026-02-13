Франція

Наставник парижан поділився своїми думками щодо ігрової практики новачків команди.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував проблеми з ігровою практикою у новачків команди, які приєдналися до команди минулого літа, зокрема в українського захисника Іллі Забарного.

"Я не згоден із вами. Місяць тому я казав, що гравцям потрібен час на адаптацію. Я дуже задоволений усіма футболістами, яких ми підписали цього літа.

Зазвичай можна давати більше хвилин у певних іграх, але ми вибули з Кубку Франції, тому маємо на чотири матчі менше. Водночас будуть можливості і для нього, і для тих, хто рідше виходить у стартовому складі", — наводить слова Енріке L'ÉQUIPE.

Після 21 туру ПСЖ набрав 51 очко і посідає перше місце у Лізі 1, випереджаючи Ланс на два бали. Свій наступний матч парижани проведуть проти Ренна. Гра відбудеться сьогодні, 13 лютого, о 20:00 за Києвом.