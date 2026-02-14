Франція

Французький вінгер незадоволений діями команди після поразки у Лізі 1.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле прокоментував поразку своєї команди у матчі 22 туру французької Ліги 1 проти Ренна (1:3).

"Ми дуже погано увійшли в гру. Хоча я вважаю, що Ренн провів дуже хороший матч. Думаю, ми маємо проявляти більше бажання, ми повинні насамперед грати за ПСЖ, щоб перемагати. Бо якщо кожен гратиме сам по собі, діла не буде, ми не виграємо ті титули, які хочемо. Минулого сезону ми ставили клуб, емблему, ПСЖ на перше місце, перш ніж думати про себе.

Я вважаю, що ми маємо повернутися до цього, особливо в таких матчах. Ми знаємо, що зараз друга половина сезону. Саме ПСЖ має бути на першому місці, а не індивідуальності", — наводить слова Дембеле RMC Sport.

Після 22 турів ПСЖ, в якому виступає українець Ілля Забарний, набрав 51 очко та лідирує у Лізі 1, випереджаючи Ланс на два бали, але останній має гру в запасі. В активі Ренна 34 очки та п'яте місце.