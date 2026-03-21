У Франції назріває конфлікт?

Головний тренер Ланса П'єр Саж висловився про можливість перенесення матчу 29-го туру французької Ліги 1 з ПСЖ.

"Це прохання клубу чи LFP (Професійної футбольної ліги — прим.)? Ми не згодні. Ми грали матч у Кубку Франції, він був запланований на четвер, а в неділю ми мали зіграти з Метцем.

Розумію, що відпочинок дозволяє бути результативнішим, їм вдалося підтвердити це у своєму матчі з Челсі, але сьогодні це дуже успішний клуб, який бере участь у багатьох турнірах.

Вони також знають обмеження. Зізнаюся вам, що з нашого боку залишилася лише одна можлива дата", — заявив Саж.

Гра між ПСЖ та Лансом має відбутися 11 квітня, між матчами ПСЖ проти Ліверпуля у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, які заплановані на 8 та 14 квітня.