Клуб готовий розглянути варіанти, щоб гравець отримав більше ігрового часу.

Ситуація навколо нападника ПСЖ Гонсалу Рамуша продовжує розвиватися напередодні літнього трансферного вікна. Французький клуб готовий розглянути варіанти відходу 24-річного португальця, а інтерес до нього проявляють команди з Італії, Іспанії та Англії.

Рамуш не зумів закріпитися як основний гравець у команді Луїса Енріке. У поточному сезоні він лише 14 разів виходив у стартовому складі в усіх турнірах, при цьому відзначившись 12 забитими м’ячами. Попри ефективність, його роль у складі залишається обмеженою, зокрема і в Лізі чемпіонів, де він провів лише 171 хвилину.

Як повідомляється, сам футболіст відкритий до пошуку нових варіантів кар’єри, хоча наразі зосереджений на завершенні сезону, в якому ПСЖ бореться за перемоги у Лізі 1 та Лізі чемпіонів. У клубі позитивно оцінюють професійне ставлення гравця, однак не виключають трансфер, який дозволить йому отримати стабільну ігрову практику.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, активізація переговорів щодо майбутнього нападника очікується вже влітку. ПСЖ готовий розглянути пропозиції, які відповідатимуть інтересам клубу та самого футболіста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес до Рамуша з боку Ювентуса, який уважно стежить за ситуацією навколо гравця. Водночас тепер коло претендентів розширюється, що може суттєво вплинути на розвиток подій у найближчі місяці.

Рамуш приєднався до ПСЖ із Бенфіки, спочатку на правах оренди з обов’язковим викупом за 65 мільйонів євро. З того часу він провів 127 матчів і забив 45 голів, попри те, що часто не мав стабільного місця в основі. Раніше він також став найкращим бомбардиром чемпіонату Португалії у сезоні 2022/23 та має 10 голів у 24 матчах за національну збірну.