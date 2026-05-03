Парижани не змогли обіграти Лор'ян напіврезервним складом.

У суботу, за чотири дні до надважливого півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії, Парі Сен-Жермен несподівано втратив очки у домашньому поєдинку Ліги 1. Матч проти Лор'яна завершився результативною нічиєю 2:2.

Луїс Енріке випустив на поле суттєво оновлений склад (лише два гравці стартової одинадцяти зберегли свої місця після єврокубкової гри у вівторок). Втрата очок не дозволила парижанам відірватися від Ланса, який має шанси скоротити відставання у турнірній таблиці.

Після фінального свистка на післяматчевій пресконференції головний тренер ПСЖ детально розібрав гру, зробивши акцент на самовіддачі своїх підопічних та характері суперника.

"У першу чергу я хотів би відзначити гру Лор'яна. Це смілива команда, яку важко пресингувати. Я задоволений виступом усіх своїх гравців, хоча завжди чекаю від них більшого — це нормально. У плані зусиль ми добре виконали свою роботу і заслуговували на перемогу. Суперник забив два голи з двох моментів. Нам потрібні були три очки, але треба прийняти це. Чемпіонат досі відкритий", — заявив наставник.

Окрему увагу Луїс Енріке приділив психологічному стану команди, зізнавшись, що налаштовувати гравців на матчі внутрішньої першості після яскравих єврокубкових вечорів — надзвичайно складне завдання.

"Дуже важко в плані мотивації переходити на чемпіонат після того, як ти зіграв важливий матч у неймовірній атмосфері. Ми до цього звикли, і я вимагаю від своїх гравців більшого кожної гри та кожного тренування. Також хочу відзначити атмосферу на "Парк де Пренс" — у суботу о 17:00 вона була рівня Ліги чемпіонів. Прикро за результат, адже ми прагнули перемогти", — наголосив керманич.

Тренер також захистив дебютантів команди — голкіпера Ренато Маріна та П'єра Мунгуенге, для яких цей матч став першим на домашній арені ПСЖ:

"Нелегко вперше в кар'єрі грати на "Парк де Пренс"! Це чудова атмосфера, але з нею буває складно впоратися емоційно. У нас є три воротарі високого рівня, і Ренато був готовий. Він зіграв добре, просто йому не пощастило з пропущеними голами. П'єр також чудово провів свої перші хвилини на полі", зауважив фахівець.

Журналісти не оминули увагою і нещодавню заяву головного тренера Арсенала Мікеля Артети, який зазначив, що ПСЖ та Баварія мають перевагу в єврокубках, оскільки виступають у менш виснажливих фізично чемпіонатах. Луїс Енріке відреагував на це максимально стримано:

"Це просто думка. Кожен має право на власну думку, мені тут нічого сказати. Календар з меншою кількістю матчів у Лізі 1 та Бундеслізі — це, навпаки, позитив, який дозволяє демонструвати вищий фізичний та технічний рівень. Щоб "продавати" матчі, потрібно проводити багато пресконференцій. Це просто бізнес", — резюмував тренер

Наразі після 31 турів, ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги 1, маючи у своєму активі 70 очок. Відстань від Ланса, який йде другим сягає 6 пунктів.