Франція

Лідер Ліги 2 гарантував собі підвищення за два тури до завершення сезону.

Французький Труа достроково забезпечив собі повернення до Ліги 1. За два тури до завершення сезону в Лізі 2 команда гарантувала собі місце не нижче другого, що дає право на пряме підвищення у класі.

Після 32 матчів "сині" мають у своєму активі 64 очки й очолюють турнірну таблицю. У найближчому турі Труа впевнено обіграв одного з головних конкурентів — Сент-Етьєн з рахунком 3:0. Водночас Ле-Ман, який іде другим, втратив очки у поєдинку в грі проти Гренобля (1:1).

Таким чином, відрив лідера від найближчого переслідувача становить шість балів. Третю позицію наразі посідає Сент-Етьєн, маючи 57 очок.

Нагадаємо, що Труа вилетів із Ліги 1 за підсумками сезону 2022/23. Минулого року клуб був близький до пониження в третій дивізіон, однак зберіг місце в Лізі 2 через банкрутство Аяччо.

Додамо, що Труа входить до структури City Football Group, яка також володіє такими клубами, як Манчестер Сіті, Нью-Йорк Сіті, Жирона та Палермо.