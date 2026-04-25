Франція

У 31-му турі французької Ліги 1 гравці вийшли на поле з іменами жертв дискримінації.

Український нападник Ліона Роман Яремчук відзначився двома забитими м'ячами у матчі 31-го туру чемпіонату Франції проти Осера.

Усі поєдинки цього туру відбулися в рамках нової соціальної ініціативи: футболісти грали у футболках, де замість їхніх прізвищ були нанесені імена людей, які постраждали від расизму, антисемітизму, гомофобії чи сексизму.

У першому таймі Яремчук грав у футболці з іменем Ільяс. На 19-й хвилині він замкнув передачу захисника Абнера Вінісіуса. На другу половину зустрічі українець вийшов у формі з іменем Лео і на 71-й хвилині забив свій другий гол, оформивши дебютний дубль у складі Ліона.

Загалом для проведення акції було відібрано 34 імені. Їх надали організації Her Game Too, Foot Ensemble та Міжнародна ліга проти расизму та антисемітизму (LICRA), які збирали свідчення потерпілих. Кожен гравець Ліги 1 мав самостійно обрати ім'я для своєї футболки, при цьому футболістам не розкривали деталей життєвих історій цих людей до початку матчів.

Нова кампанія Ліги професійного футболу Франції (LFP) замінила попередню ініціативу, яка проводилася щороку ближче до 17 травня і була присвячена виключно Міжнародному дню боротьби з гомофобією. Починаючи з 2019 року, гравці використовували елементи екіпірування у кольорах веселки, проте ця акція регулярно викликала суперечки.

Зокрема, у сезоні 2024/25 нападника Нанта Мостафу Мохамеда відсторонили від матчів через його відмову підтримати ініціативу. У березні LFP ухвалила рішення змінити формат і присвячувати один тур на сезон боротьбі з усіма формами дискримінації одночасно.