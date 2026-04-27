Обидва українці відзначилися яскравими виступами за ПСЖ та Ліон і отримали високі оцінки від L’Équipe.
27 квітня 2026, 16:30
ПСЖ та Ліон мають представників у символічній збірній 31-го туру Ліги 1 за версією L’Équipe. До списку найкращих потрапили одразу двоє українських футболістів — захисник Ілля Забарний та форвард Роман Яремчук.
Ілля Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ у виїзному матчі проти Анже (3:0) та провів на полі всі 90 хвилин. Захисник отримав оцінку 6 від L’Équipe та вдруге в сезоні потрапив до символічної збірної туру.
Роман Яремчук також вийшов у старті Ліон у матчі проти Осера (3:2) і став головним героєм зустрічі, оформивши дубль. Форвард отримав від L’Équipe оцінку 7 та вперше в сезоні увійшов до команди туру.
Наразі ПСЖ впевнено очолює турнірну таблицю Ліги 1, випереджаючи Ланс на шість очок. Ліон іде третім та веде боротьбу за місце в Лізі чемпіонів.
У наступному турі "ткачі" 3 травня зіграють проти Ренна, а ПСЖ 2 травня зустрінеться з Лор’яном. Перед цим команда Луїса Енріке проведе перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти Баварії 28 квітня.