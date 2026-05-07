Ліга чемпіонів

33 розіграші турніру запам’ятались великою кількістю запеклих протистоянь.

Натхненні завершенням протистояння мюнхенської Баварії та французького Парі Сен-Жермен у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА, організатори змагань вирішили опублікувати власний перелік найбільш пам’ятних баталій на цій стадії за всю історію проведення цього турніру.

Серед інших, особливе місце посів і матч за участі київського Динамо проти тієї ж таки Баварії в сезоні-1998/99 (3:3 та 1:0), який УЄФА охарактеризував наступним чином:

"22-річний Андрій Шевченко забив два голи, і відроджене Динамо Валерія Лобановського вийшло вперед із рахунком 3:1 вдома, але Баварія забила ще два голи в останні 12 хвилин, перш ніж Маріо Баслер забив єдиний гол у матчі-відповіді.

"Коли ми вели 3:1, у нас були шанси забити четвертий і п'ятий голи", — згадував колишній нападник Сергій Ребров", — ідеться в нотатці на сайті європейської організації.

Також УЄФА запропонував читачам обрати найбільш цікаве із запропонованих протистоянь.

