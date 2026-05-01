На головну нагороду претендують п'ять гравців.

Національний союз професійних футболістів Франції на своєму офіційному сайті оголосив номінантів на нагороди за підсумками сезону-2025/26.

На нагороду найкращому гравцеві сезону претендують п'ять гравців, троє з яких представляють ПСЖ — це захисник Нуну Мендеш, півзахисник Вітінья та нападник Усман Дембеле. Крім них у списку форвард Марселя Мейсон Грінвуд та нападник Ланса Флоріан Товен.

У номінації на звання найкращому воротареві представлені Домінік Грейф з Ліона, Куаку Коффі з Анже, Майк Пендерс зі Страсбура, Робін Ріссер з Ланса та Бріс Самба з Ренна.

На нагороду найкращому молодому гравцю претендують півзахисник Страсбура Валентін Барко, хавбек Лілля Аюб Буадді та тріо з ПСЖ – Дезіре Дуе, Жуан Невеш та Варрен Заїр-Емері.

Найкращим тренером французької першості може стати Луїс Енріке (ПСЖ), Паулу Фонсека (Ліон), Бруно Женезіо (Лілль), Олівер Панталоні (Лор'ян) та П'єр Саж (Ланс).

Також UNFP оголосила претендентів на звання найкращого французького гравця за межами Франції — на нагороду номіновані Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Юго Екітіке (Ліверпуль), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Майкл Олісе (Аварен) та Вільям Саліба.

Переможців буде оголошено у понеділок, 11 травня.

Після 30 турів ПСЖ очолює Лігу 1, випереджаючи Ланс на шість очок. Трійку найкращих доповнює Ліон, який йде нарівні з Ліллем, випереджаючи Ренн на один бал.