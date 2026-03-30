Франція

Нападник мадридського Реала Ендрік, який наразі виступає за Ліон на правах оренди, висловився про можливість поїхати на чемпіонат світу-2026 в складі збірної Бразилії.

"Я не очікував, що зможу так добре розпочати в Ліоні, але Бог розпорядився так, щоб неможливе сталося. Ще нещодавно я не вірив, що зможу зіграти на чемпіонаті світу, але з Божою допомогою це можливо. Я ні в чому не сумніваюся – я виконуватиму свою роботу і житиму кожним днем. Я живу сьогоденням.

Я маю добре тренуватися в Ліоні, слідувати своїй програмі, залишатися здоровим та показувати себе у матчах. Якщо Бог забажає, я поїду на чемпіонат світу у червні", – сказав Ендрік.

У поточному сезоні Ендрік відіграв за Ліон 14 матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.