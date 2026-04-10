Франція

Французький клуб прагне зберегти наставника як ключову фігуру довгострокового проєкту.

ПСЖ перебуває на фінальній стадії переговорів щодо продовження контракту з головним тренером Луїсом Енріке. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, сторони вже кілька місяців ведуть перемовини, і наразі вони проходять у позитивному ключі. Очікується, що остаточна угода буде досягнута ще до завершення поточного сезону, а новий контракт розраховуватиметься до 2030 року.

Зазначається, що фінансовий аспект не є головною перешкодою. Іспанський фахівець комфортно почувається у Парижі, а клуб, у свою чергу, приділяє увагу його особистому комфорту — зокрема, допомагає з пошуком житла ближче до центру міста.

Втім, нова угода також передбачає підвищення зарплати, що дозволить Луїсу Енріке увійти до трійки найбільш високооплачуваних тренерів Європи.

У ПСЖ розглядають це продовження як частину довгострокової стратегії розвитку клубу. Контракт наставника синхронізують із угодою спортивного директора Луїша Кампуша, яка також діє до 2030 року, що підкреслює стабільність керівної вертикалі на чолі з президентом клубу.