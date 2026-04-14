Паризький клуб стимулюватиме футболістів за створення гольових моментів, запровадивши виплати за так звані "передасисти".
14 квітня 2026, 17:22
ПСЖ запровадив нову систему бонусів для своїх гравців. Про це повідомляє видання L'Equipe.
Відтепер футболісти отримуватимуть додаткові виплати не лише за голи та результативні передачі, а й за пас, що передував гольовій передачі (так званий "передасист"). У такий спосіб керівництво клубу прагне підкреслити, що цінує не лише завершальні дії, а й безпосереднє творення атак.
Видання зазначає, що якби подібна система діяла під час останньої зустрічі з Ліверпулем (2:0), то Хвіча Кварацхелія отримав би кілька нагород, оскільки саме він організував одну з комбінацій, яка завершилася взяттям воріт.
Наразі парижани лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи в активі 63 очки. Вже сьогодні, 14 квітня, відбудеться їхній матч-відповідь у Лізі чемпіонів проти Ліверпуля.