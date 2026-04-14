Паризький клуб стимулюватиме футболістів за створення гольових моментів, запровадивши виплати за так звані "передасисти".

ПСЖ запровадив нову систему бонусів для своїх гравців. Про це повідомляє видання L'Equipe.

Відтепер футболісти отримуватимуть додаткові виплати не лише за голи та результативні передачі, а й за пас, що передував гольовій передачі (так званий "передасист"). У такий спосіб керівництво клубу прагне підкреслити, що цінує не лише завершальні дії, а й безпосереднє творення атак.

Видання зазначає, що якби подібна система діяла під час останньої зустрічі з Ліверпулем (2:0), то Хвіча Кварацхелія отримав би кілька нагород, оскільки саме він організував одну з комбінацій, яка завершилася взяттям воріт.

Наразі парижани лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи в активі 63 очки. Вже сьогодні, 14 квітня, відбудеться їхній матч-відповідь у Лізі чемпіонів проти Ліверпуля.