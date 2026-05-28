Італійський та англійський клуби розпочали перемовини щодо трансферу зіркового вінгера Марселя.

Фланговий нападающий Марселя Мейсон Грінвуд перебуває у сфері інтересів щонайменше двох європейських клубів. Як стверджує інсайдер Ніколо Скіра, у послугах 24-річного футболіста зацікавлені італійська Рома та лондонський Тоттенгем.

За даними джерела, обидва колективи вже розпочали попередні перемовини щодо можливого трансферу англійського вінгера найближчого літа.

У сезоні-2025/26 Грінвуд продемонстрував надзвичайно високу результативність, відігравши 45 матчів у всіх турнірах, у яких 26 разів поразив ворота суперників та записав на свій рахунок 11 асистів. Чинний трудовий договір гравця з Марселем розрахований до 2029 року, а фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють його ринкову вартість у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Марсель готується до великого перезавантаження складу.